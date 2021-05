Loire-Atlantique : trois jeunes de 19 ans blessés dans un accident de la route

15 pompiers, la gendarmerie et un hélicoptère ont été mobilisés au petit matin ce samedi 22 mai en Loire-Atlantique pour secourir trois jeunes hommes de 19 ans. Vers 5h leur voiture a percuté un arbre à Saint-Hilaire-de-Chaléons à l'ouest du lac de Grand-Lieu. Deux étaient incarcérés à l'intérieur du véhicule, un est gravement blessé.

Des contrôles sur les routes de Loire-Atlantique

On ne connait pas encore les causes de cet accident mais en ce week-end de la Pentecôte les autorités appellent à la prudence, d'autant qu'il s'agit du premier week-end de réouverture des terrasses. Lors d'opérations de contrôles menées ce vendredi policiers et gendarmes ont relevé quatre conduite sous alcool, trois sous stupéfiants.