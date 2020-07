Loire-Atlantique : Trois personnes gravement blessées après un accident

L'accident entre deux voitures s'est produit ce samedi vers 18 heures dans la commune de Plessé au lieu-dit Coudray (en Loire-Atlantique). Les deux véhicules engagés ont ensuite pris feu.

Il y a au total trois victimes. Deux hommes de 35 et 72 ans et une femme de 70 ans. Ils sont tous gravement blessés et ont été transportés au centre hospitalier de Redon. Les pompiers sont intervenus pour éteindre les flammes.