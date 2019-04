Loire-Atlantique : un accident grave à Soudan

Une collision entre deux voitures à Soudan en Loire-Atlantique, ce samedi vers minuit, a fait trois blessés graves. Ils ont tous été transportés aux hôpitaux de Nantes et de Châteaubriant.

Soudan, Loire-Atlantique, France

L'accident s'est produit sur une route départementale, au niveau du lieu-dit "le pont", à Soudan, en Loire-Atlantique, ce samedi, un peu avant minuit. Deux voitures se sont percutées.

Trois personnes grièvement blessées et une quatrième touchée plus légèrement ont été transportés par les pompiers aux CHU de Nantes et de Châteaubriant.