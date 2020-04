Loire-Atlantique : un adolescent sort sans attestation alors que son père est suspecté d'avoir le Covid-19

Ce samedi à 2h du matin, sept jeunes ont été verbalisés pour non respect des règles de confinement et pour tapage nocturne. Ils étaient réunis dans le sous-sol d'un immeuble à Carquefou, près de Nantes. Le père de l'un des jeunes est suspecté d'avoir le Covid-19.

Les gendarmes de Nantes ont été appelés ce samedi vers 2 heures du matin par des riverains qui se plaignaient de tapage nocturne dans le sous-sol de leur immeuble.

À leur arrivée les militaires tombent sur sept mineurs. Ils ont installé des sièges et des tables et font beaucoup de bruits. Sans attestation, les jeunes sont verbalisés pour non respect des règles de confinement et pour tapage nocturne. L'addition des contraventions frôle les 1500 euros.

Une attitude "irresponsable"

Les gendarmes appellent ensuite les parents pour qu'ils viennent chercher leur enfant. Une famille ne répond pas. Le jeune est donc raccompagné chez lui. Mais quand sa mère ouvre la porte, elle tousse et les militaires apprennent que le père est confiné dans sa chambre pour une suspicion de Covid-19. "Même si nous avons respecté les gestes barrières au cours de l'interpellation du jeune, on espère qu'il n' y a pas eu de contamination" confie un gendarme qui pointe du doigt l'attitude "irresponsable" de cet adolescent de 17 ans. "Il sort alors qu'il y a des malades dans sa famille !"