Loire-Atlantique : un arbre tombe sur une voiture à Guémené-Penfao, un homme grièvement blessé

Un arbre est tombé sur la route, ce dimanche après-midi au lieu-dit La Grande Métairie, appartenant à la commune de Guéméné-Penfao, en Loire-Atlantique, sans que l'on ne connaisse pour le moment les causes de cette chute. En se couchant sur la voie, l'arbre a heurté une voiture dans laquelle il y avait deux personnes.

Un quinquagénaire grièvement blessé

A l'intérieur du véhicule, dont on ne sait s'il était stationné ou s'il roulait, se trouvait, un homme et une femme de 55 ans. Le quinquagénaire a été grièvement touché lors de la chute de l'arbre. Il a même du être désincarcéré par les pompiers avant d'être transporté par hélicoptère vers le CHU de Nantes. La seconde occupante du véhicule a elle été plus légèrement touchée et a pu sortir de l’habitacle par ses propres moyens, avant même l'arrivée des quelque 11 pompiers appelés sur les lieux de l'accident.