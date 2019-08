Loire-Atlantique : un automobiliste interpellé après avoir foncé sur des gendarmes pour tenter de leur échapper

Ancenis, France

L'histoire commence à Pannecé mardi en fin d'après-midi. Des témoins appellent la gendarmerie pour signaler qu'un individu est en train de dérober un véhicule des services techniques de la commune. Les militaires du Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG) d’Ancenis repèrent le véhicule à Saint-Mars-la-Jaille et prennent en chasse le voleur. Ils le poursuivent sur plusieurs kilomètres.

Interpellé après avoir foncé sur les gendarmes

Le chauffard tente de semer les gendarmes, avant de s'aventurer dans un chemin. Se sentant pris au piège, il fait mine de se rendre, mais lorsque les militaires descendent de leur véhicule, il leur fonce dessus et prend à nouveau la fuite. Pas pour longtemps. Le trentenaire est finalement intercepté dans la commune de Freigné, interpellé et placé en cellule de dégrisement. Le procureur de la République de Nantes a ouvert une enquête pour tentative d’homicide sur les trois militaires, vol de véhicule et menaces.