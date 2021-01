Gros "boum" entendu en Loire-Atlantique : c'est un avion de chasse qui a franchi le mur du son

Un grand boum, entendu vendredi matin un peu partout à l'ouest de Nantes, à Couëron, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Etienne-de-Montluc ou encore Vigneux-de-Bretagne. Des habitants ont appelé leur mairie, la gendarmerie, les pompiers, craignant une explosion. Il s'agissait en fait d'un avion de chasse qui a passé le mur du son, confirment les pompiers de Loire-Atlantique.

Des vitres fissurées sur les hauts de Couëron

La mairie de Couëron a constaté des dégâts sur la zone d'activité concernée, avec des vitres fissurées dans plusieurs bâtiments d'entreprises et des maisons qui ont tremblé : "On a tous bondi quand on a entendu", confirme Carole Grelaud, la maire, qui parle de quelques vitres fissurées "mais qui n'ont pas explosé" sur les hauts de Couëron.

C'était bien un Rafale qui est passé au-dessus de nous et qui a fait quelques dégâts, des bâtiments ont des vitres fissurées

Beaucoup d'habitants paniqués ont appelé la mairie. Elle tient à rassurer : les pompiers ont effectué des vérifications et il n'y a aucun dégât majeur. La préfecture de Loire-Atlantique enjoint les riverains à "ne pas encombrer les lignes téléphoniques des services de secours". Beaucoup de monde a également appelé au standard de France Bleu Loire Océan, pour savoir ce qu'il se passait.

Des grands "boum" similaires ont été entendus ce vendredi matin dans le Morbihan et dans les Deux-Sèvres.