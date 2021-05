Loire-Atlantique : un bébé naît à la maison grâce à l'aide des pompiers

C'est une fille, et elle était pressée. Un bébé est né au domicile de ses parents à Pierric au nord de la Loire-Atlantique ce vendredi 21 mai. La jeune maman de 24 ans n'a pas eu le temps de se rendre à l'hôpital et a dû appeler les pompiers vers 20h pour venir l'aider à accoucher chez elle, au lieu-dit la Bertinerie. Les secours sont arrivés équipés d'un véhicule VSAV et de matériel adapté aux accouchements. La mère et le bébé vont bien et ont été transportés à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

