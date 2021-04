Loire-Atlantique : un camion chargé de poulets vivants se couche dans le fossé

L'accident s'est produit sur la voie express Nantes-Vannes. Un camion remplit de poulets vivants destinés à l'abattoir est sorti de la route. Les pompiers et les gendarmes se sont rendus sur place pour sécuriser les lieux et récupérer les animaux.

Un camion remplit de poulets vivants a eu un accident très tôt ce jeudi 8 avril à hauteur de Sainte-Reine-de-Bretagne en Loire-Atlantique. Vers 4h du matin ce poids lourd a fait une sortie de route sur la voie express Vannes-Nantes et a fini dans le fossé. Le conducteur, un homme de 33 ans, est légèrement blessé et a été pris en charge par les pompiers et transporté au CHU de Saint-Nazaire. Une partie des cages contenant les volailles est tombée du camion, libérant ainsi certains poulets.

La gendarmerie nationale a donc été mobilisée pour réguler la circulation et contacter le transporteur chargé de la prise en charge des animaux. La route a également été coupée dans le sens Vannes-Nantes et une déviation a été mise en place.