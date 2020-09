Loire-Atlantique : un ex-éducateur sportif soupçonné de viols sur mineurs

Un ancien entraîneur sportif a été déféré devant le tribunal de grande instance de Nantes ce mardi dans la perspective de sa mise en examen. Il est soupçonné de viols, d'agressions sexuelles et de corruption de mineur. L'homme âgé de 50 ans a reconnu avoir eu plusieurs relations sexuelles avec des jeunes filles et des jeunes garçons dans deux clubs où il exerçait comme bénévole, un club de de football de Saint-Herblain et un club de twirling de Loire-Atlantique.

L'enquête a débuté à la fin de l'année dernière après la plainte d'une victime, une jeune femme de 24 ans qui affirme avoir été violée en 2010 alors qu'elle avait 14 ans.

L'homme ne porte aucune mention pour des faits similaires sur son casier judiciaire, il n'a jamais été condamné.