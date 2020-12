Loire-Atlantique : un garçon de 13 ans gravement blessé à vélo après un accident contre un bus à Clisson

Un garçon de 13 ans est gravement blessé après un accident à Clisson ce vendredi 11 décembre. Il était à vélo quand il a percuté un bus au niveau du rond-point de la guitare. Lui et le conducteur du bus ont été transportés à l'hôpital.

Il est environ 17h30 ce vendredi 11 décembre quand un garçon de 13 ans à vélo a un accident avec un bus scolaire au rond-point de la guitare à Clisson. Il est gravement blessé mais son pronostic vital n'est pas engagé. Choqué, le conducteur a également été transporté à l'hôpital. Il n'y avait pas de passager à bord au moment de l'accident.

Ni casque ni éclairage

L'enquête est en cours mais les gendarmes précisent déjà que l'enfant ne portait ni casque, ni gilet fluorescent. Son vélo n'avait pas non plus d'éclairage. "Au moment de l'accident, la nuit et la forte pluie n'ont pas permis au conducteur du bus de voir ce jeune garçon sur la chaussée", expliquent les gendarmes dans un communiqué avant d'appeler à la prudence: "Ce dramatique accident doit encore nous rappeler la nécessité absolue d'adapter notre conduite aux conditions climatiques dégradées de ce début d'hiver".