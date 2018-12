Loire-Atlantique : un homme meurt happé par le TGV en voulant traverser les voies

Le drame ce mercredi matin en gare de Varades (44). Un père de famille d'une soixantaine d'années a voulu traverser les voies. Il a été percuté par le TGV. Son épouse et ses huit enfants ont été pris en charge par une cellule psychologique au CHU de Nantes.

Varades, France

C'est un drame comme il en arrive rarement en gare. Ce mercredi matin vers 8H15 à Varades (44) un homme d'une soixantaine d'années tente de rejoindre son épouse et ses enfants sur le quai en face de lui. Il traverse en pleine voie - alors que c'est interdit précise la gendarmerie - et c'est au moment où il termine de passer sur les rails que le TGV Angers-Nantes le happe. A cet endroit le train roule vite. Cela ne laisse aucune chance à la victime. Il s'agit d'un Syrien arrivé en France depuis cinq mois seulement.

Celulle psychologique

Face à un tel drame, toute la famille -son épouse et ses huit enfants- est bien évidemment prise en charge par une cellule psychologique au CHU de Nantes.

Selon la gendarmerie plusieurs des enfants auraient assisté à l'accident. Au moment des faits les trois plus jeunes, âgés de 7 à 14 ans, étaient déjà dans leurs établissements scolaires respectifs à l'école primaire et au collège Saint-Florent de Varades où il ont été récupérés et amenés près de leurs proches.