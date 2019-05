Loire-Atlantique : un jeune conducteur roulait à 158 km/heure au lieu des 70 autorisés

Loire-Atlantique, France

Ce samedi vers 11 heures, alors qu'ils effectuaient un contrôle à la Paquelais, à Vigneux-de-Bretagne, les gendarmes ont enregistré un véhicule qui roulait à 158 km/heure. A cet endroit, non loin de l'ex-zad de Notre-Dame-des-Landes, la circulation est limitée à 70 km/heure. Le conducteur n'a que 18 ans et a décroché son permis de conduire en septembre dernier. Son permis lui a été retiré sur le champ et sa voiture immobilisée sur place.