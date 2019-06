Loire-Atlantique : un jeune de 20 ans interpellé en possession de 160 pilules d'ecstasy

Grandchamps-des-Fontaines, France

Il avait sur lui 160 pilules d'ecstasy. Un automobiliste de 20 ans a été interpellé ce dimanche matin aux alentours d'une heure sur la commune de Grandchamp-des-Fontaines (44) en marge d'une rave-party qui se déroule sur la commune d'Héric (44). Il est en garde à vue. C'est un habitant de Saint-Sébastien-sur-Loire.

300 véhicules et cinq murs de son sont installés depuis samedi soir dans un champ sur une parcelle privée. "Un rassemblement non autorisé" et qui fait suite à la manifestation de 2200 raveurs samedi sur Nantes précise la gendarmerie.

300 véhicules et cinq murs de son dressés dans un champ à Héric (44) (crédit : gendarmerie nationale). © Radio France -