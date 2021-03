Loire-Atlantique : un jeune homme de 30 ans tué dans une collision avec un poids-lourd

Un accident de la route a coûté la vie à un jeune homme de 30 ans, ce mardi 9 mars à la mi-journée, à Bouvron. Il y a eu une collision entre sa voiture et un poids-lourd.

Il y a eu une collision entre une voiture et un poids-lourd, ce mardi 9 mars à la mi-journée, à Bouvron, en Loire-Atlantique. L'accident, au niveau du lieu-dit "La Croix blanche", a coûté la vie à un jeune homme de 30 ans.

Le conducteur incarcéré

Selon les premiers éléments de l'enquête, la voiture qui roulait vers Savenay s'est déportée sur la voie de gauche pour une raison inconnue et est entrée en collision avec un camion qui arrivait en face. L'automobiliste était incarcéré à l'arrivée des secours. Il est mort sur les lieux de l'accident et serait originaire de Sanenay. Le conducteur du camion, un homme de 49 ans, a été transporté au CHU de Nantes. Il est légèrement blessé. Un hélicoptère du Samu s'est posé sur la chaussée et la route a été coupée un long moment.