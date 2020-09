Loire-Atlantique : un motard contrôlé à 173 km au lieu de 80

Les gendarmes du peloton motorisé d’Ancenis-Saint-Géréon ont contrôlé ce vendredi matin à Mésanger en Loire-Atlantique un motard à 173 km/h au lieu des 80 réglementaires. Sa moto a été saisie et son permis retiré.

Il a affirmé être en retard pour se rendre au travail. Un motard de 22 ans a été contrôlé ce vendredi matin à Mésanger à 173 km/h au lieu des 80 réglementaires. Titulaire du permis moto depuis un peu plus d'un an, cet habitant de Pouillé-les-Coteaux a été intercepté par les gendarmes du peloton motorisé d’Ancenis-Saint-Géréon alors qu'il doublait malgré la ligne continue. Son permis lui a été retiré et sa moto a été saisie.

Il est convoqué devant la justice en mars 2021.