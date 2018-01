Loire-Atlantique : un motard de 21 ans se tue sur la chaussée glissante

Par Pascale Boucherie, France Bleu Loire Océan

Un motard de 21 ans est mort ce vendredi matin peu après 7 heures sur la D 752. C'est la route de Saint-Florent-le-Vieil, près de Varades (44). Il était seul en cause. La gendarmerie déplore trois morts en dix jours sur le réseau secondaire de l'est du département et appelle à la vigilance.