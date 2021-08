Loire-Atlantique : un motard et sa passagère grièvement blessés après un violent accident

La collision entre une moto et une voiture s'est produite à l'intersection de deux routes et elle a été extrêmement violente, ce samedi dans la commune d'Oudon en Loire-Atlantique. Grièvement blessés, le conducteur de la moto et sa passagère ont été héliportés en urgence vers le CHU de Nantes.

Deux personnes de 38 et 39 ans, grièvement blessées dans un accident entre une moto et une voiture à Oudon, ont été héliportées vers le CHU de Nantes, ce samedi matin.

L'accident s'est produit à l'intersection des routes départementales 723 et 323, ce samedi matin dans la commune d'Oudon, en Loire-Atlantique. Une moto et une voiture se sont violemment percutées et le bilan humain est lourd. Deux personnes, le conducteur du deux roues âgé de 39 ans et sa passagère, plus jeune d'un an, ont été grièvement blessées.

à lire aussi Nantes : deux véhicules se percutent, 2 personnes hospitalisées dans un état grave

Le pronostic des victimes n'est pas engagé

Après avoir prodigué les premiers soins sur place, les sapeurs-pompiers ont pris la décision d'évacuer les deux victimes dont le pronostic vital n'est pas engagé. Transportées par hélicoptère, elles ont ensuite été hospitalisées au CHU de Nantes. La conductrice de la voiture, a elle été laissée sur place par les secours.