Loire-Atlantique : un producteur de cannabis interpellé en plein deal

Cinq personnes, soupçonnées d’être en train de vendre du cannabis, ont été interpellées mardi à Divatte-sur-Loire et Le Loroux-Bottereau, près de Nantes. D’après la gendarmerie, un des membres du groupe produisait lui-même la drogue, que les autres l’aidaient à vendre.

Cinq personnes interpellées pour trafic de cannabis, et c'était de la production « maison »... Le coup de filet de la gendarmerie a eu lieu mardi à Divatte-sur-Loire et Le Loroux-Bottereau, près de Nantes. Le chef présumé du groupe, un homme de 29 ans est installé à Orée-d'Anjou, dans le Maine-et-Loire.

Plus de 40.000 euros de chiffre d'affaire

Cet homme est soupçonné de produire du cannabis chez lui, pour la revente. Les quatre autres, âgées d’une vingtaine d’années, l'aidaient à écouler la marchandise. En trois ans, le « cultivateur » aurait produit et vendu six kilos d'herbe pour un chiffre d'affaire de 43.000 euros.

Lors des perquisitions menées chez les uns et les autres, les gendarmes ont découvert du matériel, 80 grammes de résine et 135 grammes d’herbe, ainsi que 15.000 euros en liquide. Une voiture et un compte bancaire ont également été saisis. Les cinq personnes ont été remises en liberté en attendant leur jugement, prévu en avril 2022.