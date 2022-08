Loire-Atlantique : un skipper "très chanceux" retrouvé une heure après être tombé de son trimaran

Tout est bien qui finit bien. Tombé à l'eau alors qu'il naviguait à l’est du parc éolien en mer de Saint-Nazaire, ce dimanche 8 août dans l'après-midi, un skipper a pu être sauvé grâce à un incroyable enchaînement de circonstances. Alors qu'il navigue à environ neuf nautiques - 16 kilomètres, ndlr - de la Pointe Saint-Gildas, à l’est du parc éolien en mer de Saint-Nazaire, "La Couronnée IV", bateau pilote de la Loire, est soudainement percuté par de un trimaran de 4 mètres 75. Ne voyant personne à bord, le pilote lance alors un "message mayday relais". Qui a certainement sauvé la vie du skipper de 55 ans.

La victime a été héliportée à l'hôpital en état d'hypothermie

"Il a été très chanceux car il est tombé à l'eau, son bateau a continué à naviguer, certainement sous pilote automatique avant qu'il ne vienne percuter le bateau des pilotes dans l'Estuaire ce qui a permis de découvrir qu'il n'y avait personne à bord, détaille Christophe Morel, président de la station SNSM de Pornic. Automatiquement, il y a eu une suspicion d'homme à la mer ce qui a entraîné le déclenchement des secours avec un "message mayday relais" par VHF." Tous les navires sur zone reçoivent l'alerte. De son côté, le Cross Etel envoie sur zone deux vedettes, la gendarmerie maritime dépêche également un équipage et l'hélicoptère Dragon 56 décolle du Morbihan pour balayer la zone.

Quand on est seul à bord et que l'on n'a pas mis de harnais de sécurité, le risque est de passer par dessus bord et de voir son bateau s'éloigner.

La victime est finalement repérée à 17h13, soit une heure après être tombée à l'eau, par le chalutier La Revanche. "Il dérivait vers moi, je n'ai fait que le récupérer", souffle le patron-pêcheur. En état d'hypothermie, il est pris en charge par la vedette SNSM de Pornic, toute proche. "La vedette était à La Pointe Saint-Gildas pour la Fête du Port de Préfailles, confie Christophe Morel. Et sur son transit de retour, elle a été engagée par le Cross." Hélitreuillé quelques minutes plus tard, l'homme de 55 ans a ensuite été transporté au centre hospitalier de Saint-Nazaire. Quant au trimaran, il a été remorqué jusqu'au port de Pornic. Un sauvetage qui incite le sauveteur à passer un message de prudence : "Quand on est seul à bord et que l'on n'a pas mis de harnais de sécurité, le risque est de passer par dessus bord et de voir son bateau s'éloigner."