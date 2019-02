Loire-Atlantique : une automobiliste à contre-sens sur la voie express pendant plusieurs kilomètres

Loire-Atlantique, France

Dans la nuit de vendredi à samedi, les gendarmes ont reçu des appels d'automobilistes qui venaient de croiser une voiture à contre-sens sur la voie express entre Saint-Nazaire et Savenay peu après 1h30 du matin. A plusieurs reprises, l'accident a été évité de peu, notamment avec un poids-lourd. Le véhicule a finalement été immobilisé à hauteur de Trignac, au niveau de la station-service. Les gendarmes ont utilisé un stop stick, une herse qui crève les pneus sans les faire éclater, pour stopper la course folle de la jeune femme.

Conductrice dans un état second

La conductrice, originaire de Campbon pourrait avoir parcouru une vingtaine de kilomètres à contre-sens. Les enquêteurs ne savent pas encore précisément à quel niveau elle a emprunté la quatre voies; il pourrait s'agir de Savenay. Quant les gendarmes l'ont arrêtée, elle était dans un état second et souffrait d' hypoglycémie. Une prise de sang a été effectuée pour définir son taux d'alcool. Une fois le résultat connu, l'automobiliste sera interrogée par les enquêteurs qui ont déjà plusieurs infractions à lui signifier, notamment la mise en danger d'autrui et la conduite à contre-sens.