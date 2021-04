Loire-Atlantique : une casserole d’eau bouillante tombe sur sa tête, un nourrisson dans un état grave

Un nourrisson d'un an a été transporté en urgence absolue au CHU de Nantes, ce samedi midi. Quelques minutes plus tôt, une casserole d'eau bouillante était tombée sur la tête du jeune garçon dans une maison de Savenay, en Loire-Atlantique.

Le terrible accident s'est produit peu après midi, ce samedi, dans une maison située dans une zone pavillonnaire de la commune de Savenay, en Loire-Atlantique. Pour une raison encore inconnue, une casserole d’eau bouillante est tombée sur la tête d'un nourrisson d'un an.

Le nourrisson a été héliporté vers le CHU de Nantes

Gravement brûlé, l'enfant a été immédiatement pris en charge par les sapeurs-pompiers qui lui ont prodigué les premiers soins sur place. Compte tenu de son état, ils ont alors décidé de faire appel à l'hélicoptère du Samu pour transporter au plus vite le jeune enfant au CHU de Nantes.

Après cet accident, les secours ont tenu à rappeler les gestes à adopter en cas de brûlure. "Pour arrêter rapidement le processus, il faut refroidir par ruissellement d’eau tempérée, c'est à dire entre 15 et 25 degrés, indiquent-ils. Si les vêtements sont collés à la peau, il ne faut surtout pas les retirer mais faire ruisseler de l'eau par-dessus et appeler les secours." Avant de préciser : "Si la brûlure est grave, il est nécessaire de recouvrir la zone brûlée avec un linge propre et sec avant de se rendre aux urgences les plus proches ou d'appeler les secours".