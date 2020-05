Loire-Atlantique : une disparition inquiétante à Pont-Saint-Martin

La compagnie de gendarmerie de Rezé lance un appel à témoins pour retrouver Damien Lainard. Âgé de 19 ans, cet habitant de Pont-Saint-Martin a quitté son domicile à pied ce vendredi entre minuit et quatre heures du matin. Depuis, il n'a plus donné signe de vie. Damien Lainard mesure environ 1,75 m. Il a des cheveux courts et bruns. Il porte un pyjama blanc avec des manches bleues. Un hélicoptère et une équipe cynophile ont tenté de le localiser mais en vain.

Si vous l'apercevez ou si vous avez des informations sur lui, vous devez contacter la brigade de gendarmerie de Bouaye au 02.40.65.41.17 ou la mairie de Pont-Saint-Martin au. 02.40.26.80.23