Loire Atlantique : une dispute entre voisins dégénère, une femme perd son doigt

Une femme de 50 ans est toujours hospitalisée, ce mardi, après s'être fait couper un doigt et avoir été mordue à la main.

Treillières, France

Les gendarmes de la Chapelle-sur-Erdre poursuivent toujours leur enquête, ce mardi, au surlendemain d'une bagarre entre voisins qui a dégénéré, à Treillières, en Loire-Atlantique.

Une femme de 50 ans grièvement blessée et toujours hospitalisée

Les deux familles sont habituées aux interventions des gendarmes pour les calmer ou les séparer. Depuis des mois, ces voisins entretiennent des relations exécrables mais ils n'en étaient, jusque-là, jamais venus aux mains. Ce dimanche, aux alentours de 20 heures et pour des raisons encore inconnues, une rixe éclate entre cinq personnes issues de deux familles.

La bagarre dégénère rapidement. Une femme de 50 ans se fait mordre la main et perd un de ses doigts, sectionné par un couteau. Dans la foulée, les gendarmes interpellent deux personnes. Un autre individu est auditionné. Les deux familles se renvoient la responsabilité de cette bagarre. En l'absence de témoignages concordants et de preuve, les gendarmes ont décidé de relâcher les deux personnes mises en garde à vue mais continuent leur enquête pour tenter de déterminer les circonstances et le rôle exact de chacun.