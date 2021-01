Loire-Atlantique : une femme arrêtée pour excès de vitesse, elle roulait sans permis depuis 25 ans

Une femme de 48 ans a été arrêtée par les gendarmes de Loire-Atlantique pour excès de vitesse, ce mercredi matin à Plessé. En vérifiant son permis de conduire, les militaires se sont rendus compte qu'elle n'en avait pas. Et ce depuis 25 ans.

Elle roulerait régulièrement depuis 1995, sans jamais avoir passé son permis de conduire. Une femme de 48 ans a été arrêtée mercredi matin à Plessé par l'Escadron de sécurité routière de la gendarmerie de Pontchâteau. Les militaires ont stoppé sa voiture, une petite Citroën, parce qu'elle roulait à 119 km/h au lieu de 80 sur la départementale entre Saint-Nicolas-de-Redon et Blain.

Une demande de permis qui date de 1995

Un km/h de plus, et elle aurait perdu son permis. Sauf qu'elle ne l'a pas. Les gendarmes vérifient dans leur fichier, et, surprise, découvrent que la conductrice n'a jamais eu son permis de conduire. Elle a bien déposé un dossier de demande de permis en 1995, mais n'a jamais été au bout de l'examen. Surtout, la dame assure qu'elle a accéléré parce qu'elle était en route pour aller chercher son enfant au collège.

Elle allait chercher son enfant à l'école

Les gendarmes la soupçonnent de faire le trajet régulièrement, sachant qu'une voiture conduite sans permis ne peut pas être couverte par une assurance. Ils ont immobilisé son véhicule, et la quadragénaire, habitante de Plessé, est repartie à pied. Elle est convoquée ce jeudi à la gendarmerie de Pontchâteau pour s'expliquer.