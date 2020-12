Rezé : une fête sauvage rassemble plus d'une centaine de jeunes

Ce sont des riverains qui ont alerté les policiers. Plus d'une centaine de jeunes ont fait la fête au niveau du Pont des 3 Continents à Rezé dans la nuit du 12 au 13 décembre. "Leur nombre est difficile à évaluer car il faisait nuit noire. Une chose est sûre ils étaient très nombreux", raconte un policier.

Une opération délicate

"L'absence de lumière et la proximité avec la Loire rendait l'intervention trop dangereuse. On ne voulait pas prendre le risque qu'il y ait un mouvement de panique et qu'un jeune tombe dans le fleuve", explique ce même policier. Le risque était visiblement réel puisque dès que les forces de l'ordre sont arrivées certains ont pris la fuite précipitamment. La majorité des teufeurs est restée toute la nuit mais ce dimanche matin il n'y a plus personne.

Une enquête en cours

Des enquêteurs se sont rendus sur place ce dimanche matin pour comprendre comment les jeunes ont pu s'installer là-bas et déterminer si le lieu était suffisamment sécurisé. Ils sont également en contact avec la mairie de Rezé à ce sujet.