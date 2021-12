Vallet : un homme de 32 ans en garde à vue après l'accident mortel avec délit de fuite du 11 novembre

L'accident mortel et les circonstances dans lesquelles il a eu lieu avaient suscité une vive émotion le mois dernier sur la commune de Vallet (Loire-Atlantique). Près d'un mois après, l'enquête connaît une avancée significative avec l'interpellation d'une personne, un homme de 32 ans. Le parquet se veut pour l'instant très discret.

Ce drame remonte au 11 novembre, vers 20h. Un homme de 39 ans circule à pied sur la route départementale qui va vers Mouzillon puis Clisson, quand il est percuté par une voiture. Celle-ci prend la fuite. Un jeune motard, qui n'a pas vu le corps, roule sur le trentenaire. Les secours n'ont pas réussi à ranimer le piéton. L'automobiliste, à l'origine du choc mortel, était recherché. L'autopsie, pratiquée quelques jours plus tard, avait permis d'établir que le décès était consécutif au choc avec la voiture et non dû à la moto.

Une information judiciaire ouverte demain

Les gendarmes avaient alors multiplié les investigations sur le terrain, exploité aussi des images de vidéoprotection. Ils avaient lancé un appel à témoins le lendemain du drame et l'avaient relancé une semaine après. On apprend que depuis ce lundi 6 décembre, une personne est en garde à vue. Sans plus de précision sur son profil, ni son rôle précis. Le parquet se limite à préciser que cette personne sera déférée ce mercredi au tribunal de Nantes. Une information judiciaire sera par ailleurs ouverte pour "homicide involontaire avec délit de fuite."