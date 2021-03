Loire-Atlantique : une jeune fille de 13 ans porte plainte pour viols après une fugue

Ils se sont rencontrés sur Internet. Une jeune fille de 13 ans porte plainte contre un jeune homme de 21 ans et l'accuse de l'avoir violée à plusieurs reprises. Cette adolescente originaire de la région d'Ancenis s'était enfuie de son domicile lundi 1er mars au soir avec cet homme avec lequel elle était entrée en contact sur le réseau social Instagram. C'est pendant cette fugue de quatre jours qu'elle affirme avoir subi des relations sexuelles non consenties.

Une enquête pour disparition inquiétante

Dès que les parents de l'adolescente ont signalé la disparition de la jeune fille, les gendarmes d'Ancenis ont ouvert une enquête pour la retrouver. Les premiers éléments qu'ils ont recueilli les ont amené à penser qu'elle se trouvait avec ce jeune homme défavorablement connu de la justice. Il a en effet déjà été condamné, l'année dernière pour agression sexuelle et est actuellement mis en examen pour viol dans une autre affaire. Interpellé vendredi 5 mars, il est désormais en détention provisoire. Si les faits de viols ne sont pas caractérisés à l'heure qu'il est, l'adolescente de 13 ans bénéficie d'un suivi psychologique et la procédure d'enquête en cas de viol a été déclenchée par le parquet de Nantes et la gendarmerie.