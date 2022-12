Loire-Atlantique : une longue enquête mène à l'arrestation d'un groupe de cambrioleurs présumés

Ils sévissaient depuis le mois d'août dans toute la Loire-Atlantique et jusqu'en Maine-et-Loire, six cambrioleurs présumés ont été arrêtés mardi 29 novembre au terme d'une longue enquête de gendarmerie.

Le mode opératoire était toujours le même. Ils se rendaient la nuit chez des particuliers pour leur voler toutes sortes de biens : des bijoux, des cartes bancaires (qu'ils réutilisaient dans la foulée dans une boulangerie ou un tabac), et même les clefs de voiture des habitants des maisons qu'ils visitaient (véhicules dont ils se servaient ensuite pour leurs cambriolages futurs).

Une quinzaine de cambriolages ont été recensés au total, dont l'un chez un gendarme du Maine-et-Loire. Alors que le militaire rentrait chez lui en pleine nuit, il est tombé nez à nez avec ses cambrioleurs qui l'ont agressé avant de prendre la fuite.

Près de quarante gendarmes mobilisés

L'enquête a duré plusieurs mois et mobilisé près de quarante gendarmes, notamment des brigades de recherche d'Ancenis et de Rezé. Elle a mené à cette arrestation de six jeunes gens, originaires principalement de la région nantaise.

Trois d'entre eux, âgés de la vingtaine, comparaîtront en janvier prochain devant le tribunal correctionnel de Nantes. En attendant leur procès, l'un a été incarcéré et les deux autres sont sous contrôle judiciaire. Un quatrième, âgé de 16 ans, passera devant un juge pour enfants. Les deux derniers ont été mis hors de cause.