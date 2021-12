Loire-Atlantique : une maison entièrement embrasée à Vallet

C'est en rentrant d'une intervention qu'un équipage de sapeurs-pompiers aperçoit ce dimanche 12 décembre, vers midi, un violent feu de maison. L'habitation, située rue Saint-Vincent à Vallet, est en effet retrouvée entièrement embrasée.

Une vingtaine de pompiers sur place

Sur place, l'intervention mobilise tout de même 24 sapeurs-pompiers et six camions d'intervention. Les secours éteignent le feu à l'aide de trois lances. Pas de blessé à déplorer, mais l'habitation est ravagée par les flammes. On ne connait pas les circonstances de l'incendie.