Loire-Atlantique : une marche blanche ce samedi en souvenir de Cynthia Chevallard, morte à 13 ans dans son IME

Cynthia Chevallard, 13 ans, est morte le 5 octobre dernier. Quelques heures plus tôt, dans la matinée du 4 octobre, elle a été retrouvée inanimée dans un bain à balnéo de l'IME d'Ancenis. L'ado, qui a des retards d'apprentissage en raison d'une épilepsie, fréquentait l'établissement depuis septembre 2021. Cette matinée du 4 octobre, sa maman Isabelle reçoit un appel de la directrice : "est-ce que vous pouvez venir. Cynthia a fait un petit malaise, rien de grave." Sauf que quand elle arrive sur place, avec son mari, il y a les pompiers, le Smur, un hélico, les gendarmes : "on s'est regardé dans les yeux en se disant que c'était plus grave." Cynthia tombe dans le coma et décède quelques heures plus tard au CHU de Nantes.

"On veut des réponses de l'IME (...) C'est eux les derniers à l'avoir vue vivante"- Isabelle, la maman

Le couple Chevallard décide de porter plainte contre X pour homicide involontaire. Ils se posent beaucoup de questions. Ce matin-là, Cynthia devait aller en sortie à la piscine municipale. Or, elle n'y est pas allée avec ses camarades et elle a été conduite, selon ses parents, par une éducatrice dans un bain balnéo de l'IME. "On veut des réponses de l'IME. C'est eux qui avaient notre fille, c'est eux les derniers à l'avoir vue vivante. Pourquoi une éducatrice l'a emmenée dans cette balnéo?" questionne Isabelle, qui ne croit pas à une noyade. Selon elle et son époux, leur fille a passé plus de 20 minutes dans ce bain, sans surveillance continue et elle a été retrouvée dans ce bain, à genoux, la tête dans 18 cm d'eau. "On ne se noie pas dans 18 cm d'eau et Cynthia savait très bien nager", enchaîne Isabelle.

Une enquête trop longue pour les parents

Une autopsie a bien évidemment été pratiquée, mais le rapport complet n'a pas été rédigé car des analyses complémentaires - dont des analyses toxicologiques - ont été demandées. Me Christine Bony, qui défend la famille, fait savoir que le parquet de Nantes lui a précisé il y a peu que les résultats ne seront pas connus avant le début de 2023. "Vous perdez un enfant et un mois et demi après vous n'avez pas de réponse. Pour eux, c'est vraiment insoutenable, je pense. Ils ne peuvent absolument pas commencer un travail de deuil. Ils sont en réelle souffrance face à cette situation", reconnaît Me Bony.

Me Christine Bony, l'avocate de la famille Chevallard. © Radio France - Céline Loizeau

Sa cliente Isabelle Chevallard s'étonne de ce temps long : "pour certains diagnostics, ça peut aller très très vite. On ne comprend pas que, pour nous ça mette autant de temps." Elle dit avoir écrit à l'ARS, l'agence régionale de santé, pour que l'IME soit fermé le temps de l'enquête : "on n'avait pas peur pour notre fille, maintenant on n'a peur pour les autres enfants", souligne Isabelle Chevallard. L'IME est resté ouvert.

Le couple Chevallard vit depuis un mois et demi avec beaucoup d'incompréhension - "pourquoi nous laisse-t-on dans le flou ?", une immense tristesse et de la colère aussi. "Pour moi, on ne meurt pas à l'école, ce n'est pas possible", s'insurge Régis. Il avoue que faute de réponse, il tourne en rond. Il poste tous les jours des photos de sa fille sur son profil Facebook avec cette question "pourquoi?". Lui et son épouse dorment peu, mangent peu et sont comme "rongés" par cette absence d'éclaircissement.

La réponse de l'Adapei, qui gère l'IME

De son côté, l'Adapei, l'association qui gère l'IME Paul-Eluard, n'a pas répondu à nos questions "car des investigations sont en cours." Cependant, dans un communiqué, elle indique "qu'en tant qu’association de familles, nous sommes toujours très choqués, un mois et demi après les événements, par l’accident survenu dans l’un de nos établissements. Nous compatissons à la douleur des parents de Cynthia et comprenons leur attente, toujours trop longue, dans la recherche de la vérité sur les circonstances de ce drame. Une enquête a été diligentée par la justice, pour laquelle nous nous tenons à disposition des autorités, dans la plus grande transparence. Nous souhaitons également savoir ce qui s’est réellement passé pour comprendre les raisons du décès de Cynthia."

La marche partira du plan d'eau de Saint-Mars-la-Jaille, où habite la famille, pour rejoindre le cimetière où repose Cynthia. © Radio France - Céline Loizeau

Une marche blanche à Saint-Mars-la-Jaille et une autre à Paris

Ce samedi, le couple Chevallard organise une marche blanche en souvenir de Cynthia. Elle partira à 14h du plan d'eau (au niveau du préau) de Saint-Mars-la-Jaille, où habite la famille. Ceux qui souhaitent y prendre part sont invités à porter un tee-shirt blanc. Une marche pour "lui dire qu'on ne l'oubliera pas. Elle était tout le temps joyeuse. Tout le monde l'appréciait", précise sa maman. Et de poursuivre : "c'est aussi pour faire justice vis à vis de l'IME."

Suite à ce drame, plusieurs associations ont adressé une lettre au président de la République. Par ailleurs, ce samedi, à Paris, un rassemblement doit avoir lieu après la mort de trois jeunes en IME en octobre selon le député communiste de Seine-Saint-Denis, Stéphane Peu.