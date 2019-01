Loire-Atlantique : une marche blanche pour Tessa

Saint-Julien-de-Concelles, France

Une marche blanche en hommage à Tessa se tient ce samedi après-midi à Saint-Julien de-Concelles dans le Vignoble nantais. Départ de la mairie : 14 h. Les parents de l'adolescente de 17 ans retrouvée morte en bordure de route le 20 décembre dernier, invitent ceux qui le souhaitent à venir avec une fleur blanche.

Enquête au point mort

Du côté de l'enquête malheureusement rien n'avance. "C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin" confie une source. Pas de vidéo-surveillance, pas de véhicule abîmé, pas de témoins. L'appel lancé sur le Facebook de la gendarmerie ne donne rien : aucun témoignage significatif et utile.

Parmi les hypothèses envisagées : celle d'un choc provoqué par une remorque, un camion sans que le conducteur ne s'en rende compte. Les abords du champ le long de la route où le corps de la jeune fille reposait a été ratissé, l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie dissèque tout ce qu'il peut. Mais "c'est un filet à maille très large" commentent les enquêteurs. Même les contrôles de véhicules des usagers habitués à prendre cette petite route entre zone d'activité et axe départemental ne donnent rien.

La jeune Tessa, 17 ans, est très probablement morte après avoir été heurtée par un véhicule. Il est possible qu'elle ne l'ait pas entendu venir en raison de ses écouteurs. Il faisait nuit noire, il pleuvait à verse et il n'y avait pas de trottoir, juste un accotement herbeux. Elle descendait d'un bus et se trouvait tout près de son domicile.

Deux enquêteurs dédiés aux enquêtes judiciaires à la brigade de recherche de Rezé sont mobilisés pour tenter de résoudre cette affaire.