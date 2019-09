Alcool au volant, conduite sans permis, excès de vitesse : vague de délits routiers en Loire-Atlantique cette semaine

Loire-Atlantique, France

Les gendarmes de l’escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de Loire-Atlantique ont arrêté plusieurs chauffards cette semaine. Certains conducteurs se sont vu retirer leur permis de conduire ; l'un d'entre-eux n'en possédait même pas.

Un facteur arrêté avec 1,6 gramme dans le sang

Dans le nord du département, mardi, vers 15 heures, les gendarmes ont arrêté un facteur, au volant du véhicule de la Poste. Il était fortement alcoolisé : 1,60 gramme d’alcool dans le sang. Son permis de conduire lui a été retiré, mais le lendemain, il est à nouveau arrêté au volant de sa voiture personnelle.

Le même jour, un motard de 31 ans est arrêté à Derval. Il n'avait pas de permis - il ne l'a jamais passé - ni d'assurance, et avait une fausse plaque d'immatriculation sur sa moto. Cette dernière lui a été confisquée.

Trois permis retirés près de Saint-Nazaire

Ce samedi soir, vers 23 heures, trois permis de conduire ont été retirés sur la RN 171 entre Montoir-de-Bretagne et Saint-Nazaire : deux pour grands excès de vitesse et un pour alcoolémie. Le premier contrevenant est un nantais qui filait à 163 km/h et le second est un corrézien qui circulait à 150 km/h, au lieu des 90 km/h autorisés.

Le troisième a franchi un feu rouge devant la patrouille des gendarmes avec 0,96 gramme d’alcool dans le sang.

190 km/h sur la quatre voies

Ce dimanche, vers 15 heures, sur la départementale 117 à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, un chauffard a été intercepté au volant de sa BMW. Il circulait à 190 km/h au lieu de 110. Ce nantais âgé de 48 ans, entrepreneur en maçonnerie, s’est vu, lui aussi, retiré son permis de conduire . Sa voiture a été saisie.