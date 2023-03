Loire-Atlantique/Vendée : soupçonnés de trafic de civelles, quatre hommes mis en examen

Voilà plusieurs semaines que l'équipe était dans le viseur de la justice, de la gendarmerie maritime, de l'Office français de la biodiversité ou encore de l'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Et France Bleu Loire Océan apprend ce jeudi 16 mars qu'elle se termine par la mise en examen de quatre habitants de Vendée et Loire-Atlantique après la saisie de 120 kilos de civelles. "Une grosse quantité" selon une source proche du dossier. La civelle, c'est l'alevin de l'anguille, autrement dit le bébé anguille et cette espèce est menacée d'extinction, c'est une espèce protégée : sa pêche est illégale.

Le GIGN sollicité pour les interpellations

Lundi 13 mars, quatre hommes, trentenaires et quarantenaires, habitant les environs de Nantes et La Roche-sur-Yon, ont été interpellés au péage de Saint-Arnoult dans les Yvelines. Le convoi de plusieurs véhicules, avec voiture ouvreuse, est sous surveillance. Le GIGN procède aux interpellations et, dans l'un des véhicules, les gendarmes trouvent 120 kilos de civelles.

Selon une source proche du dossier, l'équipe est soupçonnée d'avoir effectué ces dernières semaines plusieurs voyages entre le Grand Ouest et la région parisienne. La marchandise prenant ensuite, a priori, la destination du marché asiatique, où un kilo de civelles peut se négocier jusqu'à 5.000 euros. L'instruction, ouverte à La Roche-sur-Yon, devra déterminer le rythme des voyages, mais aussi le rôle précis des quatre hommes.

Trois déjà impliqués dans des faits similaires

Placés en garde à vue mardi, ils ont fait le choix de garder le silence ou encore de nier. La justice leur reproche soit la pêche illégale, soit la vente de civelle ou encore le transport en vue de la vente. Trois des quatre hommes ont déjà été condamnés par le passé pour des faits liés à la civelle. Au cours des perquisitions dans les camps de gens du voyage, des véhicules ont par ailleurs été saisis. Déférés ce jeudi, trois ont été placés en détention provisoire et un a été placé sous contrôle judiciaire.