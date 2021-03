Loire : cinq jeunes d'un centre éducatif agressent deux éducateurs pour avoir refusé une pause clope

Le déchaînement de violence est parti d'une punition : deux éducateurs ont été violemment agressés ce mercredi soir par des jeunes dans un centre éducatif renforcé de La Valla-en-Gier, dans la Loire. Les cinq adolescents s'en sont aussi pris à du mobilier et des voitures du centre. Vingt gendarmes ont dû intervenir pour calmer le jeu.

Tout est parti en fait d'une punition suite à la fugue dans l'après-midi de ces cinq mineurs adolescents : deux filles et trois garçons, des nouveaux arrivants au sein du centre situé dans le massif du Pilat. A leur retour, un éducateur veut les priver de leur pause cigarette pour les faire réfléchir mais le ton monte : les coups commencent à pleuvoir contre lui et un collègue, frappé avec une barre de fer pour l'un d'entre eux. Une voiture du centre est incendiée, deux autres dégradées, des vitres sont brisées et des meubles abîmés.

Un déchaînement de violence qui a nécessité l'intervention de la gendarmerie : vingt militaires appelés sur place pour calmer les jeunes et permettre l'arrivée des secours. L'un des deux éducateurs a été retrouvé inconscient, l'autre en état de choc, conduits tous les deux à l'hôpital de Saint-Chamond.

Le maire de la Valla-en-Gier s'est rendu sur place dans la soirée. Jean-Claude Flachat a fait part de son incompréhension : "C'est la première fois que des faits aussi graves se produisent dans ce centre. Ces jeunes, que la société essaie de remettre dans le droit chemin, ont tout pour être bien dans un cadre remarquable". Les cinq jeunes ont été interpellés, ils sont maintenant en garde à vue.