Loire : Cinq personnes percutées par une voiture à la Ricamarie

Les pompiers ont été appelés peu après cinq heures du matin ce dimanche 4 septembre, rue du Crêt-de-Mars, à la Ricamarie, dans la Loire. Une voiture a percuté cinq personnes. Une femme de 42 ans est grièvement blessée, les quatre autres victimes sont plus légèrement touchées.

Les cinq victimes ont été réparties dans les hôpitaux de Saint-Étienne (CH Nord) et de Firminy. Une femme de 42 est grièvement blessée, elle souffre de multiples fractures aux jambes. Un homme de 46 ans est trois femmes de 35, 37 et 60 sont aussi blessées. Plus légèrement, les quatre dernières victimes souffrent notamment de traumatismes crâniens.

Tout est encore confus pour la police nationale, en charge de l'enquête. C'est au sortir d'une fête de mariage, peu après cinq heures du matin, qu'un véhicule aurait manœuvré pour quitter la fête. C'est pendant cette manœuvre qu'il aurait reculé violemment dans le portail de la salle qui accueillait l'événement.