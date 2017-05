Loire : collision entre deux voitures sur l'A47 près de la colline de Corbeyre

Dans la Loire, un accident entre deux voitures a eu lieu ce samedi matin vers 5h45 sur l'A47, juste sur la zone impactée par le risque d'éboulement de la colline de Corbeyre. Quatre passagers ont été légèrement blessés.

Les pompiers de la Loire sont intervenus ce dimanche 7 mai 2017 sur l'A47 après un choc frontal entre deux voitures. L'accident a eu lieu à 5h45 au point kilométrique 22. Quatre personnes ont été légèrement blessées, elles ont été transportées à l'hôpital de Saint-Chamond et à l'hôpital Nord de Saint-Étienne. Un passager s'en est sorti sans blessure.

La collision a eu lieu en direction de Givors, au niveau du virage de Corbeyre, sur la zone de travaux et de réduction des voies, où la colline de Corbeyre menace de s'effondrer depuis plusieurs jours. La circulation a été coupée dans les deux sens et a pu être rétablie aux alentours de 7h25.

Prudence sur la route sur cette portion de l'A47

Ne vous laissez pas surprendre sur l'A47, la circulation se fait sur une seule partie de l'autoroute au niveau de La Grand-Croix à cause de blocs de pierre qui menacent de tomber. D'où les nombreux panneaux de déviation. Un entonnoir est assuré en amont et en aval de La Grand-Croix. La circulation se fait sur une seule partie de l'autoroute, à cause de blocs de pierre qui menacent de tomber sur la chaussée entre La Grand-Croix et Lorette.

Le pied de la falaise est sécurisé d'après les autorités par des "dispositifs de protection en béton" au lieu-dit de Corbeyre. C'est à cet endroit que le trafic en direction de Saint-Étienne est basculé sur l'autre voie. Tous les véhicules doivent donc rouler sur deux fois une voie. Un dynamitage est prévu le 16 mai 2017.

