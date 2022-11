Loire : deux surveillants agressés à la maison d'arrêt de la Talaudière

C'est le syndicat FO Justice Saint-Étienne qui le premier relate cette agression présumée , relayée par la suite par le Progrès. Le jeudi 3 novembre 2022, un détenu de la maison de la Talaudière, près de Saint-Étienne dans la Loire, aurait agressé deux surveillants de l'administration pénitentiaire au moment de sortir pour la promenade.

Le syndicat FO Justice explique que le détenu est "sorti de sa cellule muni du fil électrique du frigo et a menacé les collègues." Renfermé dans sa cellule, le détenu commence alors à frapper contre la porte de la pièce, et les deux brigadiers finissent par intervenir : ils rouvrent la cellule, et le détenu leur jette alors tout le mobilier à sa disposition, une chaise, une table, et même une plaque chauffante selon FO Justice.

Les deux surveillants ont reçu cinq et sept jours d'arrêt de travail. Le détenu violent a été placé en quartier disciplinaire.