Loire : deux voitures de surveillants de prison ont été incendiées à La Talaudière

Deux surveillants de la prison de La Talaudière dans la Loire ont eu leur voitures incendiées dans la nuit de mercredi à jeudi, alors qu'ils travaillaient. Un débrayage de soutien est organisé ce vendredi dans la prison, et une plainte a été déposée.

D'après la caméra de surveillance à l'entrée, deux incendiaires, masqués, ont pénétré dans la prison vers 2h00 du matin, et se sont dirigés vers le parking des visiteurs où étaient garées les deux voitures. Ils ont mis le feu aux véhicules et sont repartis. Les deux agents visés sont "très choqués, indique le responsable syndical UFAP Stéphane Perrot. C'est la première fois qu'une telle chose se passe à Saint-Etienne. Ils ne savent pas comment ils vont venir travailler !"

Les deux surveillants ont déposé plainte. Mais pour l'instant, "difficile de savoir s'ils étaient visés eux, ou l'institution, remarque Stéphane Perrot. On est d'autant plus surpris que l'ambiance dans la prison s'est détendue ces derniers temps." Par solidarité, il appelle les surveillants à débrayer ce vendredi matin : "On n'appelle pas à faire grève, mais à retarder l'appel pour marquer le coup". Le responsable syndical réclame également l'installation de plus de caméras afin d'éviter de tels actes.

L'enquête est confiée à la Sûreté urbaine de la Loire. Treize autres véhicules ont été incendiés chez un vendeur de voitures d'occasion, la même nuit à Saint-Etienne, d'après la police.