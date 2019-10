Loire : disparition inquiétante d'un homme de 82 ans malade d'Alzheimer

L'homme serait susceptible d'être violent et suicidaire. Il a quitté le domicile de son fils sur la commune de Saint-Joseph (Loire) en fin de matinée samedi.

Saint-Joseph, France

Après une dispute avec son fils il quitte son domicile dans le lieu-dit La Jubilière. C'est là qu'il a été aperçu pour la dernière fois.

L'homme âgé de 82 ans est atteint d'Alzheimer à un stade avancé et il est parti sans téléphone. Il a pris en revanche tous ses papiers d'identité, 500 euros en liquide et un opinel. Selon l'avis de recherche des gendarmes, il serait susceptible d’être violent et suicidaire.

Il s'agit d'un homme d'environ 1m60, aux cheveux grisonnants, porteur d'une moustache et de lunettes. Il serait vêtu d'un pull noir, veste bleue, jean bleu et de baskets noires de la marque Nike.

Les premières recherches effectuées grâce à des chiens conduisent à penser qu'il serait parti en auto-stop sur la D30.

Si vous avez des informations, contactez la la brigade territoriale autonome de Saint-Paul-en-Jarez au 04 77 73 22 07