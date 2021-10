Loire : elle évite un sanglier mais s'encastre dans des arbres en contrebas

La jeune femme de 21 ans a eu un reflexe que la plupart des conducteurs auraient eu également. Donner un grand coup de volant au moment où un sanglier traversait la route. Mais c'est en voulant éviter l'animal qu'elle s'est finalement mise le plus en danger. Seule dans son véhicule, elle finit sa course dans le fossé, en contrebas de la route. Ce sont des arbres qui arrêtent sa trajectoire. La conductrice est vivante mais elle est coincée dans la voiture, écrasée par la végétation. Elle appelle elle-même les secours qui mettront un peu de temps à la découvrir tellement elle est encastrée dans les arbres. Elle est finalement extraite et transportée légèrement blessée à l'hôpital de Roanne.