Loire et Haute-Loire : une jeune femme de 18 ans séquestrée par sa famille qui n'appréciait pas le petit copain

La victime a été emmenée de force parce que sa famille n'apprécie pas son petit ami. D'importants moyens de gendarmerie ont été mobilisés et elle a été retrouvée au Chambon-Feugeroles.

Quatre personnes, trois membres d'une même famille et un de leur ami, comparaîtront en janvier prochain devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay. Ils devront répondre d'enlèvement, séquestration et violences avec armes sur une jeune fille de la famille âgée de 18 ans. Il s'agit en fait d'une famille mécontente de la fréquentation de la jeune femme. Dimanche soir, ils ont donc décidé de passer à l'acte pour la "libérer" de son petit ami à Saint-Ferréol d'Auroure à la limite de la Loire et de la Haute-Loire.

Enlevée à Saint-Ferréol d'Auroure en Haute-Loire

Comme elle, le petit ami a 18 ans. Les deux tourtereaux se souviendront longtemps de cette nuit de lundi à mardi qu'ils voulaient passer ensemble et qui a viré au cauchemar. En pleine nuit ils ont vu la bande des quatre débarquer et emmener de force la jeune femme. Le compagnon a bien essayé de s'interposer mais les kidnappeurs présumés étaient armés d'une bombe lacrymogène et d'un manche à balai, deux armes qu'ils ont utilisées. C'est ce qui constituerait les faits d''enlèvement et de violences.

Et séquestrée dans la Loire

La séquestration, elle, s'est déroulée sur plusieurs heures même si le petit ami a rapidement appelé la gendarmerie. La jeune femme a été emmenée dans les maisons des suspects dans la Loire, d'abord à Unieux puis au Chambon-Feugerolles. C'est au Chambon que la victime a finalement été retrouvée mardi en fin de matinée. Près de trente gendarmes ont été mobilisés pour procéder aux interpellations dans une ambiance assez tendue.