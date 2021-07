Loire : l'entreprise Indispensac interpelle la CGT pour produire ses sacs pour le Tour de France

Et si les sacs distribués par la CGT sur le Tour de France venaient de la Loire ? C'est ce que propose Indispensac, filiale des Tissages de Charlieu, au syndicat après avoir constaté qu'il distribue des sacs produits en Asie, tout en défendant la relocalisation pour l'emploi et l'environnement.

Les sacs en tissus distribués par la CGT sur les routes du Tour de France viendront peut-être de la Loire l'année prochaine. Dans un message publié sur sa page Facebook, Indispensac, l'une des entreprises des Tissages de Charlieu dans le Roannais, propose au syndicat de les produire pour "créer des emplois et contribuer à la décarbonation de notre économie."

Des valeurs défendues par Philippe Martinez dans une interview accordée à RTL jusqu'à ce qu'il se retrouve un peu coincé par cette question : "vous distribuez des sacs siglés CGT, 100.000 au total et vous les fabriquez en Asie. Mais pourquoi Philippe Martinez et la CGT n'ont pas trouvé un fabricant français ?" Décontenancé pendant quelques secondes, le secrétaire générale de la CGT finit par répondre que "l'industrie textile est comme les autres. Pour trouver des produits Made in France comme disent certains, c'est compliqué."

Jusqu'à six mois de travail et 30 tonnes de CO² économisées

Cette phrase est donc arrivée jusqu'aux oreilles d'Indispensac qui a sauté sur l'occasion pour interpeller le syndicat sur les réseaux sociaux. "Son discours de création d'emplois et de relocalisation décarbonante, c'est tout le message des Tissages de Charlieu" explique Antoine Saint-Pierre, co-dirigeant de l'entreprise. "On lui a répondu en disant écoutez, c'est rigolo de voir combien on converge. Pourquoi pas fabriquer ces sacs en France ensemble au lieu de les importer de Chine ?"

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'entreprise a contacté la CGT mais n'a pas reçu de réponse pour l'instant. Produire 100.000 sacs en tissu lui garantirait entre trois et six mois de travail et cela permettrait d'économiser 30 tonnes de CO² selon Indispensac. "C'est un peu notre mission aux Tissages de Charlieu et à Indispensac de prouver qu'en France, on peut produire des textiles qui soient accessibles au plus grand nombre, innovants, décarbonants" précise Antoine Saint-Pierre. "Un produit tellement simple dans notre quotidien, il a un impact extraordinaire pour l'industrie française, c'est le message qu'on voulait évoquer avec Philippe Martinez et ses équipes."

Reste la question du prix puisque les sacs qu'Indispensac pourrait fournir à la CGT coûtent entre 1 et 2€, soit deux fois plus cher que ceux qui viennent d'Asie.