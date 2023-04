Loire : l'établissement catholique Jean-Paul II visé par des menaces de mort "terroristes"

"Tout indique que [ces menaces] ne sont pas sérieuses" calme d'emblée André Merle, procureur de la République adjoint de Saint-Étienne**. Ce vendredi 31 mars, les parents, les élèves et les équipes du groupe scolaire catholique Jean-Paul II ont reçu des menaces de mort "sous couvert d'actes terroristes**" via la plateforme qui permet les échanges entre les familles et l'établissement installé à Saint-Galmier et Montrond-les-Bains (Loire).

ⓘ Publicité

Près d'un millier de destinataires

Les gendarmes font état d'au moins une plainte déposée, et une enquête est ouverte depuis samedi 1er avril. Près d'un millier de personnes auraient été destinataires de ce mail menaçant. Selon les premiers éléments de l'enquête, un des élèves de l'établissement se serait fait pirater son compte.

Le message ne fait pas état d'une bombe placée dans l'établissement, comme ça avait été le cas à Andrézieux-Bouthéon le 10 mars .