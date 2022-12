Loire : l'état de la chaussée mis en cause par les témoins du carambolage mortel sur l'A72

Dans la Loire, une partie de l'autoroute A72 a rouvert après plus de huit heures de fermeture. En début de soirée, ce lundi 5 décembre, la circulation se fait sur une seule voie. Vers 6 heures, un énorme carambolage a eu lieu à un kilomètre et demi après la barrière de péage de Veauchette. L'accident a coûté la vie à une personne, un homme de 71 ans. Huit personnes ont également été blessées, dont trois toujours en urgence absolue. Le bilan de la préfecture compte aussi 19 personnes impliquées mais qui ne sont pas blessées. Elles ont été emmenées à la salle des fêtes d'Andrézieux-Bouthéon, la commune la plus proche.

Sur place, ces victimes ont été accueillies par des pompiers, mais aussi des médecins et des psychologues de la cellule d'urgence médico-psychologique de la Loire. Cette première prise en charge psychologique, explique Alain Maillet, directeur du SDIS 42, service départemental d'incendie et de secours, a pour objectif de réduire le risque de troubles du stress post-traumatique, "ils sont là pour faire parler les gens, utiliser la rétrospective de l'accident qui vient de se produire, de manière à pouvoir évacuer".

"En arrivant au péage, [...] je le sentais pas"

La nuit, le brouillard, le verglas, la vitesse... autant d'éléments qui auraient conduit à cet accident mortel. Philippe est chauffeur de taxi, au moment de l'accident, il avait dans sa voiture une femme, "en arrivant au péage, j'ai dit à ma cliente qu'on allait y aller doucement parce que je le sentais pas". Quelques secondes plus tard, une ambulance lui arrache le côté droit de sa voiture et s'encastre dans le semi-remorque devant lui, "je suis descendu du taxi pour aller voir les dégâts, mais je n'ai pas eu le temps qu'une autre voiture est arrivée très vite et a percuté l'ambulance". Pour lui, il n'y a aucun doute, la chaussée n'était pas sécurisée, "à Roanne, la route a été salée, ça se voyait et ça ne glissait pas ; ici, c'était une vraie patinoire, on ne tenait pas debout".

La nuit, le brouillard givrant et la vitesse sont les éléments qui auraient conduit à un accident mortel ce lundi 5 décembre à Veauchette. © Maxppp - Yves SALVAT

La préfète de la Loire, Catherine Séguin, a passé la matinée à la salle des fêtes d'Andrézieux-Bouthéon auprès des victimes. Elle attend les résultats de l'enquête confiée aux gendarmes pour connaître les causes de l'accident. Elle tient cependant à rappeler qu'en cas de brouillard et de vigilance verglas, il faut adapter sa vitesse et redoubler d'attention. L'occasion de rappeler que les pneus neiges sont obligatoires dans le département en hiver, y compris pour les automobilistes qui ne feraient que traverser la Loire.