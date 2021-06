Loire : la CFDT se mobilise à Saint-Étienne pour "les oubliés du Ségur"

Rendez-vous à 10 heures ce jeudi matin à la Bourse du Travail de Saint-Étienne, dans la Loire. Les syndicats se mobilisent de nouveau pour les "oubliés du Ségur". Chantal Pitiot, la secrétaire générale de la CFDT Santé-Sociaux dans le département, était l'invitée de France Bleu Saint-Étienne Loire.

Les salariés du secteur médico-social de la Loire sont appelés à cesser le travail ce jeudi. Un rassemblement est organisé à 10 heures devant la Bourse du Travail à Saint-Étienne, à l'appel de la CFDT. Selon le syndicat, les professionnels de l'accompagnement comme les aides à domicile ou du secteur du handicap sont les oubliés du Ségur. "Ces oubliés sont nombreux, notamment la fonction publique territoriale ainsi que le secteur privé", explique Chantal Pitiot, secrétaire générale de la CFDT Santé-Sociaux dans la Loire, qui était l'invitée de France Bleu Saint-Étienne Loire.

Pas d'équité et moins d'attractivité

"Cela concerne les personnes qui travaillent dans le maintien à domicile du secteur associatif, comme par exemple l'Adapéi ou l'Anef", poursuit Chantal Pitiot. "L'accord du Ségur ne concerne pas que la revalorisation de salaire de 183 euros, il est aussi question de la refonte des grilles des conventions collectives, et là aussi, il n'y a pas une entière équité concernant les champs professionnels. Toutes les conventions ne sont pas concernées."

Alors que le secteur a déjà du mal à recruter, ces disparités de salaires entre le public et le privé auront à terme un effet pervers sur le secteur médico-social explique Chantal Pitiot. "La conséquence, c'est la perte d'attractivité dans ce secteur qui est déjà bien mal en point. En plus, avec la crise qui s'est déroulée, ces personnels ne veulent plus travailler dans de telles conditions."

La CFDT en appelle aux candidats des élections départementales

Interrogée sur la hausse des salaires des aides à domicile du département de la Loire (15% par an) accordée par le président du département Georges Ziegler, Chantal Pitiot estime que ce n'est pas suffisant. "Il y a bien évidemment des compensations salariales jusqu'au SMIC, mais ça fait déjà au moins quatre ans que nous demandons un entretien avec le conseil départemental et que nous n'arrivons pas à l'avoir. Donc, c'est pour ça que dans notre action, nous avons sollicité tous les éventuels candidats pour les prochaines élections. L'envie de pouvoir leur exprimer toutes nos revendications."