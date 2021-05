Loire : unanime, la classe politique condamne l'agression d'un policier à Rive-de-Gier

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers minuit, un policier a été gravement blessé à la tête à Rive-de-Gier (Loire). Un acte "irresponsable", "disproportionné", "lâche" écrivent les élus ligériens. Ils demandent plus de moyens policiers et réclament une justice exemplaire.

Les réactions politiques sont nombreuses dans la Loire après l'agression d'un policier à Rive-de-Gier dans la nuit de jeudi à vendredi, vers minuit. Un acte "insupportable" pour Vincent Bony le maire communiste de Rive-de-Gier. "C'est particulièrement choquant ! On ne peut pas mettre en cause la vie d'un policier, ça ne passera jamais", poursuit le maire qui apporte "sa solidarité au fonctionnaire de police blessé."

"Je dénonce aussi l'attitude et les agissements des fauteurs de troubles qui n'ont plus de retenues face aux forces de l'ordre" écrit de son côté le maire de Saint-Chamond, Hervé Reynaud (divers droite). L'équipage de police venait du commissariat de la ville. Le maire réclame plus de "moyens d'interventions ainsi que des sanctions fermes pour les auteurs de ces actes odieux."

La députée du Gier, Valéria Faure-Muntian, condamne aussi l'agression. "Pour que cela ne se reproduise pas, nous devons continuer à agir : prévention, éducation, emplois, sécurité, justice", tweete l'élue de la République en Marche.

Des agressions "inqualifiables, inacceptables, inexcusables"

"De tels actes sont d’autant plus inadmissibles, qu’ils se déroulent alors même que les agents de la force publique ne font qu’accomplir leur mission", réagit de son côté le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau (Les Républicains). Il veut que la justice "prenne des mesures sévères et véritablement dissuasives, dès que le ou les auteurs des faits auront été arrêtés [...] que l’Etat combatte cette violence avec des peines sévères et réellement exécutées dans leur intégralité."

Le député Génération.s de Saint-Étienne Régis Juanico exprime lui sa "colère". "Ces agressions à répétition contres les forces de sécurité ou les sapeurs-pompiers sont inqualifiables, inacceptables, inexcusables", écrit le candidat aux départementales.

"C'est un nouveau choc" pour Georges Ziegler (Les Républicains), le président du département, une dizaine de jours après le meurtre d'un policier à Avignon. Il "souhaite que tout soit mis en œuvre pour que l’auteur de cet acte d’une extrême gravité en réponde devant la justice. Il est inconcevable que l’on puisse s’attaquer impunément à la République" conclut Georges Ziegler.