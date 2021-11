Loire : la directrice de l'hôpital de Charlieu est mise en examen pour détournement de fonds publics

La directrice de l'hôpital de Charlieu, dans la Loire, vient d'être mise en examen pour "détournement de fonds publics" et "recel de blanchiment aggravé", indique le procureur de Roanne ce jeudi. Gaëlle Jackson est suspectée d'avoir détourné 250.000 euros en cinq ans.

A l'issue de 48 heures de garde à vue, la directrice de l'hôpital de Charlieu, dans la Loire, et de l'EHPAD de Saint-Nizier-sous-Charlieu vient d'être mise en examen, ce jeudi, pour "détournement de fonds publics" et "recel de blanchiment aggravé". Gaëlle Jackson est remise en liberté avec un contrôle judiciaire, et interdite d'exercer une fonction de direction d'un établissement de santé ou d'une structure médico-sociale.

Gaëlle Jackson est soupçonnée d'avoir détourné 250 mille euros de fonds publics en près de cinq ans, via des contrats de complaisance attribué à un proche et des rétro-versements. Elle a été interpellée mardi dans le cadre de l'enquête ouverte en février par la gendarmerie après un signalement de l'Agence régionale de santé au parquet.