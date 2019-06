Loire : la patiente avait une dent contre sa dentiste

Saint-Étienne, France

Une femme de 45 ans qui avait rendez vous chez le dentiste ce jeudi en centre-ville de Saint-Etienne en est ressorti mécontente car la dentiste n'a rien rien trouvé qui explique ses douleurs. Elle a donc décidé de revenir, à deux reprises, pour saccager le cabinet et agresser la dentiste et sa secrétaire, en les griffant et en les insultant. Mais on ne sait toujours pas pourquoi elle avait mal aux dents.