Loire : la piscine d'Andrézieux-Bouthéon évacuée après une fuite de chlore, sept enfants hospitalisés

La semaine commence mal pour ces écoliers d'Andrézieux-Bouthéon. Ce matin une quarantaine de collégiens de Jacques Prévert, à Andrézieux-Bouthéon, a vu sa sortie scolaire à la piscine tourner au vinaigre, après une possible intoxication au chlore.

Trois enfants hospitalisés

Les pompiers ont été appelés peu après neuf heures ce lundi matin. Au départ, seule une dizaine d'enfants, des élèves de sixième se plaignait de maux de tête, l'un d'entre eux été pris de vomissements. Au fil de la matinée, les symptômes se répandent, les pompiers évacuent très rapidement toute la piscine. Les enfants, âgés de onze ans, ont tous été douchés dans les vestiaires du gymnase situé juste à côté.

En tout 54 personnes ont été évacuées. Parmi elles, 24 présentaient des symptômes d'intoxication. Trois adultes, et 21 enfants. Huit personnes dont 6 collégiens ont été hospitalisés à l'hôpital de Saint-Étienne pour des examens complémentaires. Un enfant et un adulte ont eux été transportés à l'hôpital de Montbrison.

Deux classes de sixième étaient en sortie à la piscine d'Andrézieux-Bouthéon ce matin. Leurs cours sont suspendus pour toute la journée au collège Jacques Prévert.

Fuite de chlore : l'hypothèse la plus probable

Une cinquantaine de pompiers ont passé la matinée sur place, avant de repartir en tout début d'après-midi. Plusieurs d'entre eux font partie de l'équipe de gestion des risques radiologiques et chimiques. Ils sont encore en train de déterminer la cause exacte de l'intoxication. Pour les gendarmes de la Loire, il est plus que probable qu'il s'agisse d'une fuite de chlore. Les accès à la piscine restent entièrement bouclés jusqu'à nouvel ordre.